Пассажиропоток в метро Петербурга резко вырос почти до миллиона

После отмены части ограничительных мер, а также восстановления льготных проездных, в метрополитене Санкт-Петербурга стремительно возрастает пассажиропоток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». В частности, уже в первый день лета подземкой воспользовались 898 тысяч жителей Северной столицы. При этом всего несколько дней назад, 29 мая, активность в метро была на 128 тысяч человек меньше.

Вероятно, если эпидемиологическая обстановка продолжит показывать положительную динамику, то пассажиропоток продолжит расти и вскоре вернется к привычным цифрам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры в России могут вернуться к работе уже в середине июля. Естественно, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.