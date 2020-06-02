Пассажиропоток в метро Петербурга резко вырос почти до миллиона

Пассажиропоток в метро Петербурга резко вырос почти до миллиона
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После отмены части ограничительных мер, а также восстановления льготных проездных, в метрополитене Санкт-Петербурга стремительно возрастает пассажиропоток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». В частности, уже в первый день лета подземкой воспользовались 898 тысяч жителей Северной столицы. При этом всего несколько дней назад, 29 мая, активность в метро была на 128 тысяч человек меньше.

Вероятно, если эпидемиологическая обстановка продолжит показывать положительную динамику, то пассажиропоток продолжит расти и вскоре вернется к привычным цифрам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры в России могут вернуться к работе уже в середине июля. Естественно, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

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