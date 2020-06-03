Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы КОВИД

Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы КОВИД
Все тесты оказались эффективными. Фото: pixabay

Тест-системы на определение коронавируса нового типа и наличие антител российского и иностранного производства оказались эффективными.

Тестировала российские и зарубежные тест-системы, которые диагностируют КОВИД методом ПЦР, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Как сообщили РИА Новости, по словам врача, обе системы оказались сопоставимы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство поручило проверить на соблюдение прав решения по Covid-19. Особое внимание в ходе проверки уделят положениям, которые затрагивали права граждан в наибольшей степени.

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