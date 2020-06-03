В Калининском районе Петербурга задержали автоугонщика

В Калининском районе Петербурга задержали автоугонщика
Полицейские десять дней ждали в засаде появления преступника. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Калининском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов на месте преступления задержали угонщика дорогой иномарки.

Инцидент произошел еще 20 мая, возле одного из домов по Чугунной улице. Злоумышленник украл автомобиль Мазда СХ5, стоимостью почти миллион рублей, принадлежавший 60-летнему жителю Санкт-Петербурга. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

22 мая правоохранители нашли предполагаемый угнанный автомобиль, который находился на открытой стоянке на улице Коллонтай с подложными госзнаками. Полиция организовала засаду и больше недели выжидала преступников. В понедельник, 1 июня, на территории стоянки задержали двоих мужчин, 30 и 28 лет. Одного из них отпустили как свидетеля, а вот второй оказался угонщиком. С ним разбираются стражи порядка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге кладовщик угнал рабочую «Газель».

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