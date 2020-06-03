Медики и спасатели окружили «перевертыш» на Лени Голикова

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием легкового авто. Машина оказалась на крыше.
Авария случилась в среду, 3 июня, на улице Лени Голикова. Фотографиями «перевертыша» очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Других потенциальных участников аварии рядом не видно. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после ДТП у «Василеостровской». Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, водитель иномарки решил развернуться через трамвайные пути, не заметив ехавшего сзади мотоциклиста.