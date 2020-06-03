Медики и спасатели окружили «перевертыш» на Лени Голикова

Медики и спасатели окружили &#171;перевертыш&#187; на Лени Голикова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием легкового авто. Машина оказалась на крыше.

Авария случилась в среду, 3 июня, на улице Лени Голикова. Фотографиями «перевертыша» очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Других потенциальных участников аварии рядом не видно. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после ДТП у «Василеостровской». Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, водитель иномарки решил развернуться через трамвайные пути, не заметив ехавшего сзади мотоциклиста.

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