Мотоциклист попал в больницу после ДТП у «Василеостровской»

Мотоциклист попал в больницу после ДТП у &#171;Василеостровской&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером во вторник, 2 июня, у станции метро «Василеостровская» в Петербурге сбили мотоциклиста.

Об аварии сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, по всей видимости, мужчину на мотоцикле не пропустил белый автомобиль Skoda Rapid, который остался на месте происшествия. Судя по фотографиям, водитель иномарки решил развернуться через трамвайные пути, не заметив ехавшего сзади мотоцикла.

«Мужик был в сознании, и погрузили его не в реанимацию. Почти наверняка поломал бедро или ключицу, а частная скорая приехала, так как за углом была. Виноват водитель шкоды, он решил через пути развернуться, а мотоциклист по путям ехал. Повезло, что скорость небольшая была», — пишет пользователь в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи.

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