В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 13 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 13 тысяч человек
Горожане проверяются на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге продолжает бушевать пандемия коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки на нее обследовали более 13 тыс. человек.

Во вторник, 2 июня, тесты прошли 13 336 человек. При этом на карантине остаются 3 917 человек.

Как сообщили в петербургском оперштабе по борьбе с COVID-19 «Петербург против коронавируса», за сутки помощи у волонтеров попросили 126 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от Covid-19. На данном этапе отобраны 50 человек. Соответствующие испытания будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства.

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