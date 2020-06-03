В Петербурге судят группу налетчиков на круглосуточные магазины

В Петербурге судят группу налетчиков на круглосуточные магазины
По всем фактам следственными органами подразделений МВД России Фрунзенского, Кировского и Выборгского районов были возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ (грабёж) и 162 УК РФ (разбой). Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга задержала четырех уроженцев Закавказья, совершавших серийные грабежи и разбой. Банда орудовала в трех районах города.

Всем задержанным от 22 до 23 лет. Мужчины совершали нападения на круглосуточные магазины и таким образом успели награбить более полумиллиона рублей. Причем действовать преступники стало давно, еще в марте прошлого года злоумышленники ворвались в магазин на улице Зины Портновой и похитили 124 тысячи рублей из кассы, а также сигареты и дорогой алкоголь, передают в ГУ МВД по Петербургу и области.

Затем аналогичные преступления повторялись в магазинах на Белградской улице в Фрунзенском районе и на улице Хошимина в Выборгском районе города. В последнем случае грабители не только вынесли свыше 200 тысяч рублей, но еще и ударили по голове бутылкой продавца. Преступники подъезжали к магазинам ночью на автомобиле «Лада» и врывались в помещения, прикрывая лица кепками и капюшонами. Наказание налетчикам назначит Выборгский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мошенников, укравших с карты пенсионера 167 тысяч рублей.

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В Петербурге судят группу налетчиков на круглосуточные магазины
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