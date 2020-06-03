ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительного всплеска» коронавируса

По словам специалиста, вторая не являются неизбежной. Фото: pixabay

По словам специалиста, вторая не являются неизбежной. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения предрекла, что есть большая угроза нового всплеска коронавирусной инфекции Covid-19. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

По его словам, вторая волна не являются неизбежной. Однако сейчас все больше стран снимают ограничения, некоторые делают это слишком быстро.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной.

Клюге также напомнил, что «по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцы прибыли для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от Covid-19.