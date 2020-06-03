Петербуржцы попытаются оспорить в суде «коронавирусные» запреты Смольного

Петербуржцы попытаются оспорить в суде &#171;коронавирусные&#187; запреты Смольного
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По мнению заявителей, горожан могут ограничивать в свободе действий только в случае карантина, который так и не был введен.

Коллективный иск к Смольному подали в городской суд 57 жителей. Как сообщила пресс-служба горсуда, предварительное заседание должно состояться завтра, 4 июня.

В суд должны пригласить губернатора Александра Беглова, главного санитарного врача Петербурга Наталию Башкетову, представителей Росгвардии, МЧС, МВД и уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

Инициаторы считают действие постановления правительства №121 незаконным. Они требуют от суда принять решение о признании недействительными указанных пунктов постановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончались 17 пациентов с Covid-19.

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