Петербуржцы попытаются оспорить в суде «коронавирусные» запреты Смольного

По мнению заявителей, горожан могут ограничивать в свободе действий только в случае карантина, который так и не был введен.

Коллективный иск к Смольному подали в городской суд 57 жителей. Как сообщила пресс-служба горсуда, предварительное заседание должно состояться завтра, 4 июня.

В суд должны пригласить губернатора Александра Беглова, главного санитарного врача Петербурга Наталию Башкетову, представителей Росгвардии, МЧС, МВД и уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

Инициаторы считают действие постановления правительства №121 незаконным. Они требуют от суда принять решение о признании недействительными указанных пунктов постановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончались 17 пациентов с Covid-19.