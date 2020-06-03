В Петербурге скончались 17 пациентов с Covid-19

В Петербурге скончались 17 пациентов с Covid-19
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге с каждым днем увеличивается число летальных исходов инфицированных коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировали 17 смертей.

Так, во вторник, 2 июня, в Северной столице коронавирус нового типа выявили у 380 челок, выписались по выздоровлению 323 пациента. Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 3 июня, зарегистрирована смерть 17 пациентов с инфекцией нового типа Covid-19.

В Ленинградской области вновь выявленных случаев 54, выписано 77 пациентов, смертей не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскрыли выживаемость коронавируса при жаре. Специалисты установили, что осадки и степень влажности воздуха почти никак не сказываются на развитии вируса.

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