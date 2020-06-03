Мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском шоссе

Мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 3 июня, на Приморском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидцев, ДТП произошло на полосе по направлению в город.

По предварительной информации, мотоциклист остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь. Его увезла скорая с места происшествия.

«Забодали мотоциклиста на Приморском шоссе, на полосе по направлению в город. Водитель цел, в скорой сидит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не поделившие дорогу на Гренадерской улице иномарки остановили трамваи. По словам автомобилистов, водитель Nissan не пропустил разворачивавшийся Mercedes.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Медведев прокомментировал информацию о появлении Аршавина в ...
Каких петербуржцев нужно вернуть «Зениту» из клубов РПЛ
Сбербанк профинансирует ЖК «Зеленый квартал» от Setl Group на 15 ...
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1684
В Петербурге за сутки умерли 17 человек от коронавируса
В Болгарии снимут ограничения по коронавирусу
Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с коллегами по «Гарри Поттеру»
В Южной Корее за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом