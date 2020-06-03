Мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском шоссе

В среду, 3 июня, на Приморском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидцев, ДТП произошло на полосе по направлению в город.

По предварительной информации, мотоциклист остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь. Его увезла скорая с места происшествия.

«Забодали мотоциклиста на Приморском шоссе, на полосе по направлению в город. Водитель цел, в скорой сидит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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