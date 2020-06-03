Жители Петербурга подали коллективный иск к Смольному за самоизоляцию

В четверг, 4 июня в городском суде Санкт-Петербурга пройдет предварительное слушание по коллективному иску жителей Северной столицы к Смольному.

Горожане недовольный ограничениями свободы действий. Истцы считают, что власти имеют на это право только при введении режима чрезвычайной ситуации или строгого карантина, но таких мер не предпринималось. Заявление с претензиями в отношении городских властей подписали 57 петербуржцев, передает объединенная пресс-служба судов.

Среди участников заседания должны быть губернатор Александр Беглов, главный санитарный врач города на Неве Наталья Башкетова, а также представители Росгвардии, МЧС, МВД и уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Граждане считают правительственное постановление о «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» незаконным ввиду использования термина «самоизоляция», который не подразумевает обязательные ограничительные меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном утвердили порядок отсрочки арендной платы для представителей МСП.