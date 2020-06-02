В Смольном утвердили порядок отмены арендной платы для малого бизнеса

Мера распространяется на платежи за II квартал 2020 года — с 1 апреля по 30 июня. Фото: pixabay.com

Мера распространяется на платежи за II квартал 2020 года — с 1 апреля по 30 июня. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от арендной платы представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавирусного кризиса.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба Смольного. Претендентами на льготные условия стали 37 видов предпринимательской деятельности. Отмена арендной платы распространяется на городские помещения, здания и земельные участки, заключенные с Комитетом имущественных отношений (КИО).

Согласно документу, предприниматели могут не платить аренду за 2-й квартал. Для получения отсрочки владельцу бизнеса необходимо отправить соответствующую заявку в КИО вместе с пакетом документов. Форма заявки и список бумаг будут утверждены в ближайшее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил федеральную субсидию в размере 240 млн рублей на поддержку бизнеса.