Санкт-Петербург получил более 240 млн на поддержку бизнеса

Смольный привлек дополнительные средства на поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета.

Как сообщили в администрации Петербурга, на эти цели городу выделили более 241 млн рублей. Еще более 270 млн рублей город выделит из собственного бюджета на софинансирование мер поддержки бизнеса, пострадавшего от кризиса и пандемии.

Всего на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса будет направлено почти 513 млн рублей. Ранее Смольный запросил у Минэкономразвития 1,2 млрд рублей на развитие фондов содействия кредитованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на поддержку СМИ Петербурга в 2020 году выделено 120 млн рублей. Проект постановления подготовил городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.