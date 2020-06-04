В Кронштадте прокуратура проверит «просрочку» в детских продуктовых наборах

В Кронштадте прокуратура проверит &#171;просрочку&#187; в детских продуктовых наборах
Рыбные консервы, которые выдавали детям. Фото: vk.com/lovekronshtadt

Прокуратура Кронштадтского района начала проверку по факту обнаружения просроченных консервов в детских продуктовых наборах.

Как сообщили в надзорном органе, проверка организована по сообщениям горожан о некачественных продуктах питания, входящих в продуктовые наборы, которые выдавали воспитанникам детских садов в Кронштадте.

Будет проверено исполнение требований законодательства со стороны тех, кто отвечает за соблюдение качества и безопасности продуктов. Также правоохранители побеседуют с причастными лицами.

При наличии оснований прокуратура примет меры по устранению нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Кронштадта пожаловались в соцсетях на детские продуктовые наборы, в которых им попались консервы с истекшим сроком годности. Родители также обнаружили, что вместо сайры, как указано на упаковке, в консервах была сельдь.

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