В Кронштадте прокуратура проверит «просрочку» в детских продуктовых наборах

Прокуратура Кронштадтского района начала проверку по факту обнаружения просроченных консервов в детских продуктовых наборах.
Как сообщили в надзорном органе, проверка организована по сообщениям горожан о некачественных продуктах питания, входящих в продуктовые наборы, которые выдавали воспитанникам детских садов в Кронштадте.
Будет проверено исполнение требований законодательства со стороны тех, кто отвечает за соблюдение качества и безопасности продуктов. Также правоохранители побеседуют с причастными лицами.
При наличии оснований прокуратура примет меры по устранению нарушений.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Кронштадта пожаловались в соцсетях на детские продуктовые наборы, в которых им попались консервы с истекшим сроком годности. Родители также обнаружили, что вместо сайры, как указано на упаковке, в консервах была сельдь.