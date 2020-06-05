Больница Святого Георгия ищет доноров, переболевших коронавирусом

Больница Святого Георгия в Петербурге ищет доноров для тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в Instagram.

Отмечается, что нужны три результата анализа на коронавирус — один положительный и два отрицательных. Предпочтительнее доноры, которые переболели COVID-19 средней тяжести.

Донор должен быть старше 18 лет, тяжелее 50 кг, у него не должно быть инфекционных заболеваний. Не подойдут женщины, у которых есть дети и доноры из других регионов, кроме Ленобласти.

Отметим, что по последним данным, число зараженных в городе выросло до 17444.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 441 108 человек, умерли 5 384. При этом 204 623 пациента вылечились.

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