Жителей Петербурга предупреждают о надвигающей в ближайшие часы грозе

В пятницу, 5 июня, городское управление МЧС предупреждает жителей Северной столицы об опасности гроз в течение второй половины дня.

Непогода также может сопровождаться кратковременными осадками, передают спасатели прогнозы синоптиков. Вероятнее всего, грозы настигнут Петербург в ближайшие несколько часов, в промежутке с 16:00 до 19:00. По данным карты осадков «Яндекса» грозовой фронт находится над восточной частью города.

Напомним, что во время гроз автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах, а также парковать машины вдали от деревьев либо слабо укрепленных конструкций. Кроме того, стоит позаботиться о собственной безопасности: держаться вдали от рекламных щитов и шатких строений, а также мостов и линий электропередач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на следующей неделе петербуржцев ждет аномальная жара.