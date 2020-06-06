ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны, сахар и гречку

Цены на сахар, гречневую крупу и лимоны в России снизились после роста, наблюдавшегося в апреле-мае.

Согласно данным Росстата, в марте лимоны стали дороже на 7,7 %, а в апреле их стоимость взлетела на 151,8 %. Такой рост связан со снижением поставок из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в крупных сетевых магазинах с начала июня лимоны продаются по 90-150 рублей за килограмм. В ведомстве также отметили, что цены на сахар стабилизированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова откроются непродовольственные магазины.