ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны, сахар и гречку

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны, сахар и гречку
Рост цен связан со снижением поставок из-за пандемии. Фото: pixabay

Цены на сахар, гречневую крупу и лимоны в России снизились после роста, наблюдавшегося в апреле-мае.

Согласно данным Росстата, в марте лимоны стали дороже на 7,7 %, а в апреле их стоимость взлетела на 151,8 %. Такой рост связан со снижением поставок из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в крупных сетевых магазинах с начала июня лимоны продаются по 90-150 рублей за килограмм. В ведомстве также отметили, что цены на сахар стабилизированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова откроются непродовольственные магазины.

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