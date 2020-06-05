В Петербурге снова откроются непродовольственные магазины

Торговые центры по-прежнему закрыты.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В городе с 8 июня начнут работать объекты розничной торговли площадью не более 400 квадратных метров. Каждый покупатель должен соблюдать дистанцию – на одного человека должно быть выделено 4 квадратных метра. Примерочные зоны все еще закрыты. Вернуться к работе также застройщики и автосалоны, но по предварительной записи.

Отмечается, что торговые центры открывать не будут, так что их это правило не касается. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано почти 18 тысяч зараженных, скончались 291 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору беспокоятся о количестве зараженных. Число заболевших стремительно растет – город может уйти в «красную зону».