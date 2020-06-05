В Сосновом Бору беспокоятся о количестве зараженных

Число заболевших стремительно растет – город может уйти в «красную зону».

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает 47news. Глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков выразил обеспокоенность ростом количества зараженных в городе. Количество заболевших увеличилось до 149 случаев – неделю назад их было 102. Если ситуация не улучшится за выходные, властям придется закрывать непродовольственные магазины, парикмахерские, детские площадки, а гражданам придется вновь соблюдать режим самоизоляции.

Воронков призвал местных жителей не забывать о масках и перчатках, так как во время рейда были выявлены нарушения – они и могли стать причиной распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса. Дмитриев добавил, что сейчас проводятся испытания лечения «Авифавиром» в амбулаторных условиях. Кроме того, к препарату уже проявили интерес за рубежом: это может увеличить объемы производства почти в трое.