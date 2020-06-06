В России за сутки потушили 24 лесных пожара

В России за сутки потушили 24 лесных пожара
Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае. Фото: pixabay

За минувшие сутки на территории России потушили 24 лесных пожара.

В пятницу, 5 июня, горение произошло на площади 132 гектара. Как сообщили в Авиалесоохране, к полуночи горение происходило еще в 11 местах на площади 2 500 гектаров. Их активно тушили.

Наибольшая площадь возгорания фиксируется в Красноярском крае площадью 1 356 гектаров.

Днем ранее сообщалось о 12 ликвидированных пожарах

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под утро в Лужском районе вспыхнула дача. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:41. Информация о пострадавших не поступала.

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