Под утро в Лужском районе вспыхнула дача

В Лужском районе Ленобласти вспыхнул дачный дом на площади 108 квадратных метров. Постройку тушили девять спасателей.

Возгорание произошло в субботу, 6 июня. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:41. Они оперативно выехали к указанному месту.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы боролись с пламенем больше часа. К 05:03 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом доме на юге Москвы произошел пожар, есть погибшие. Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров.