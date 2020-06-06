Под утро в Лужском районе вспыхнула дача

Под утро в Лужском районе вспыхнула дача
Спасатели тушили огонь больше часа. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти вспыхнул дачный дом на площади 108 квадратных метров. Постройку тушили девять спасателей.

Возгорание произошло в субботу, 6 июня. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:41. Они оперативно выехали к указанному месту.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы боролись с пламенем больше часа. К 05:03 пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом доме на юге Москвы произошел пожар, есть погибшие. Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар в ленобласти происшествия
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