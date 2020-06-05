В жилом доме на юге Москвы произошел пожар, есть погибшие

В пятницу, 5 июня, в многоквартирном доме в районе Москвы Южное Чертаново произошел крупный пожар, в результате которого погиб человек.

О чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Выяснилось, что в одной из квартир дома №7 корпус 3 по Дорожной улице вспыхнула мебель и личные вещи. Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествии и за несколько минут локализовали и ликвидировали возгорание, но не успели спасти находившегося внутри человека. К счастью, еще один пострадавший остался жив, его вытащили из квартиры и передали медикам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Северной столицы, на проспекте Культуры, утром 5 июня сгорел ангар. К счастью, в происшествии никто не пострадал.