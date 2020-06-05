На проспекте Культуры горел ангар

На проспекте Культуры горел ангар
Пожарные потушили огонь. Фото: pixabay

Утром 5 июня в Выборгском районе произошел пожар. На проспекте Культуры, дом 30 загорелся цельнометаллический ангар.

Сообщение о пожаре поступило в 06:31. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что загорелись отходы деревообрабатывающего производства на площади 10 «квадратов». В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 06:48. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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