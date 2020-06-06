Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США

В Соединенных Штатах рухнул двухмоторный самолет. Власти сообщают, что при крушении погибли пять человек.

Трагедия случилась в штате Джорджия на юго-востоке США. На борту самолета Piper PA-31T были пилот и семья из четырех человек, среди погибших двое детей. Они летели из Флориды в Индиану на похороны.

Как сообщает телеканал Fox 5, ссылаясь на власти, тела погибших нашли на месте происшествия.

По предварительным данным, воздушное судно попало в шторм над округом Патнам в штате Джорджия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крушении самолета в Калифорнии. Он упал на территории аэродрома у города Корона.