В России провели более 12,3 миллиона тестов на коронавирус

В России специалисты провели более 12,3 млн тестов на выявление новой инфекции Covid-19.

Так, по состоянию на 5 июня в стране было проведено 12 388 968 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщил Роспотребнадзор, под меднаблюдением из-за подозрения на Covid-19 в РФ находятся 314,5 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 22 тыс. человек.