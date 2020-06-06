В России провели более 12,3 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 12,3 миллиона тестов на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

В России специалисты провели более 12,3 млн тестов на выявление новой инфекции Covid-19.

Так, по состоянию на 5 июня в стране было проведено 12 388 968 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщил Роспотребнадзор, под меднаблюдением из-за подозрения на Covid-19 в РФ находятся 314,5 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 22 тыс. человек.

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В России провели более 12,3 миллиона тестов на коронавирус
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 22 тысяч человек