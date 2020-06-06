Под Гатчиной две «кочевницы» обчистили бельевой ящик пенсионерки — пропали 126 тысяч

В Ленобласти задержали двух представительниц некого кочевого народа за кражу крупной суммы денег у пожилой жительницы.
Преступный инцидент произошел еще 18 мая в поселке Вырица Гатчинского района. Неизвестные пришли в квартиру 88-летней пенсионерки под предлогом проверки газовой трубы. После их ухода жительница обнаружила пропажу 126 тыс. рублей. Деньги находились в бельевом шкафу.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и региону, по факту кражи возбудили уголовное дело.
В пятницу, 5 июня, были задержаны подозреваемые — женщины 29 и 39 лет. Старшая в прошлом трижды привлекалась к уголовной ответственности.
Решается вопрос об их аресте, а также выясняется, к каким еще преступлениям они могут быть причастны.
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