В Петербурге лже-сотрудник банка обманул медработницу более чем на два миллиона

В Петербурге лже-сотрудник банка обманул медработницу более чем на два миллиона
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Василеостровском районе Петербурга медрегистратор стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестным более 2 млн рублей.

В отдел полиции обратилась сотрудница одной из поликлиник с заявлением, что 28 мая ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что со счетов женщины могут пропасть деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, собеседник указал, что потерпевшей необходимо перевести средства на другой банковский счет. Женщина лишилась 2 млн 122 тыс. 906 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель одной из среднеазиатских республик оставил женщину без iPhone и получил «уголовку». Злоумышленника задержали вечером того же дня.

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