С 8 июня в Петербурге вечером и ночью будут работать «метробусы»

С понедельника, 8 июня, в Северной столице в вечерние и ночные часы начнут курсировать «метробусы» — автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена.

Это позволит гражданам добираться домой после закрытия метрополитена, который ввиду коронавирусных ограничений сейчас работает лишь до 22:00. Об изменениях в работе общественного транспорта рассказал председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Автобусы под номерами № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут работать с 22:00 до 1:00, при этом в первый час они будут ходить каждые 10 минут, а затем — раз в 10-20 минут. Отметим, что сейчас для ночных перевозок выделено 146 автобусов и резервные единицы транспорта, что позволяет пассажирам ездить безопасно, с соблюдением социальной дистанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области продолжат работу шесть автобусных маршрутов до Петербурга.