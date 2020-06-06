В Петербурге возобновили выдачу детских продуктовых наборов

В Северной столице возобновили выдачу продуктовых наборов после скандального происшествия, когда получатели заметили следы замены этикеток на консервах, входящих в состав сухпайка.

Отметим, что продуктовые наборы раздают воспитанникам городских детских садов, которые питаются за счет средств из бюджета Петербурга. Недавно выяснилось, что под видом сайры детсадовцам передали консервы с селедкой. После проведения экспертизы, которая подтвердила заминку этикеток, все выданные банки с неверным наименованием были заменены.

Теперь процесс выдачи сопровождается дополнительным строгим контролем соответствия этикеток и маркировок на консервных банках, передают в городском комитете государственного финансового контроля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга решили разнообразить продуктовые наборы.