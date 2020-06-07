В России за сутки выявлено 8 984 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксирован 8 984 новых случая заражения и 134 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 467 673 зараженных, 5 859 погибших, выздоровел 226 731 человек.

Больше всего случаев коронавируса выявлено Москве (1956), Московской области (754) и Петербурге (340).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 993 586 человек. Скончались 402 428, при этом 3 419 548 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.