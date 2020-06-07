Названы десять самых защищенных от COVID-19 стран

Аналитики определили наиболее защищенные от коронавирусной инфекции страны. Россию же причислили к опасным регионам.

Рейтинг стран по уровню защищенности от коронавируса опубликовал журнал Forbes. При составлении рейтинга аналитики учитывали меры по выявлению заболевания среди населения, которые принимают власти стран, а также их экономические показатели.

Лидером стала Швейцария, а второе место досталось Германии. Эксперты отметили устойчивую экономику и осторожное ослабление ограничений в этих странах. Третьим идет Израиль.

Четвертое и пятое место — Сингапур и Япония соответственно. В топ-10 также попали Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Наиболее опасными стали африканские страны, расположенные южнее Сахары, Южная Америка и несколько ближневосточных стран.

Россию и США разместили в списке ближе к опасным регионам — они занимают 58-е и 60-е места соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 8 984 новых случая коронавируса.