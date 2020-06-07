В Ленобласти из воды вытащили утопленника с гирей на ноге

В Ленинградской области нашли тело пропавшего местного жителя, которого начали искать в конце мая.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело 35-летнего мужчины нашли жители поселка Свирица в реке Заводской. На его ноге обнаружили привязанную 15-килограммовую гиру.

О пропаже мужчины стало известно 20 мая. Тогда он ушел из дома в Волховском районе и не вернулся. Супруга заметила его долгое отсутствие и пошла в полицию писать заявление об исчезновении. Также она обнаружила, что из дома исчезла гиря и кабель.

Также известно, что мужчина лечился от депрессии, принимал лекарства. Специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Малой Невки у набережной Макарова вытащили труп мужчины. Прибывшие правоохранители и спасатели не выявили на теле внешних признаков насильственной смерти.