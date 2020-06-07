Полеты за рубеж из России могут возобновить летом

Самолеты могут начать летать за границу уже с 15 июля. Фото: unsplash

Самолеты могут начать летать за границу уже с 15 июля. Фото: unsplash

Часть российских авиаперевозчиков рассматривает возможность возобновления международных перелетов с середины лета.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, ряд крупных авиакомпаний заявляют о планах запуска первых международных рейсов с 15 июля при условии улучшения эпидемиологической обстановке в стране. Также на борту самолетов придется соблюдать строгие санитарные правила.

Предполагается, что первые рейсы будут доставлять пассажиров в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Согласно последним данным на 7 июня, число зараженных коронавирусом в мире превысило семь миллионов — 7 млн 061 тыс. 381 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы десять самых защищенных от COVID-19 стран. Аналитики определили наиболее защищенные от коронавирусной инфекции страны. Россию же причислили к опасным регионам.