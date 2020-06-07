В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве племянника

Гражданин будет заключен под стражу до 1 августа.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд принял решение арестовать мужчину, подозреваемого в убийстве собственного племянника, до 1 августа 2020 года.

По предварительным данным, именно он 2 июня в доме на улице Уточника поссорился с родственником и нанес ему не менее трех ударов в область головы, шеи и туловища. В результате парень скончался на месте от серьезности полученных травм. Через несколько дней подозреваемого задержали. Он просил о домашнем аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга пойдет под суд за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи. По версии следствия, он находился дома в состоянии алкогольного опьянения и ждал приезда скорой. Когда позвонили в квартиру мужчина открыл дверь и направил в область головы фельдшера пневматический пистолет и нажал спусковой крючок.