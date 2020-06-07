В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

Гражданин сначала избил парня, а затем достал нож.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщают Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу. Все случилось накануне в Лыжном переулке – там мужчина напал на 17-летнего подростка. По предварительным данным, между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Подросток был жестоко избит, а затем подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов им.

На место прибыла карета скорой помощи, но помочь пострадавшему не успели – он скончался в автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве племянника. По предварительным данным, именно он 2 июня в доме на улице Уточника поссорился с родственником и нанес ему не менее трех ударов в область головы, шеи и туловища