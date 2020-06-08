Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за Covid-19

Почти каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Сервис по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование, в результате которого выяснилось, что 20 процентов респондентов совсем отказались от отпуска в этом году. При этом 30 процентов опрошенных решили отменить путешествия за границу.
Как сообщили «РИА Новости», 25 процентов не отправятся путешествовать по России. А вот 20 процентов граждан и вовсе решили не брать отпуск. Еще 12 процентов респондентов приняли решение перенести все путешествия на осенне-зимний период.
В исследовании приняли участие более трех тысяч респондентов со всей России.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог предрек более страшную пандемию, чем COVID-19. По его словам, не исключено и такое, что птичий вирус даст дополнительные мутации, что станет опасным для человека.