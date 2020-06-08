Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавирусной инфекции

Коронавирус — непредсказуемая инфекция, которая еще может преподнести сюрпризы. Такое заявление сделал телеведущий и главврач столичной больницы им. Жадкевича Александр Мясников.

Он рассказал в своем Instagram, что инфекция передается практически здоровыми людьми посредством кашля, чихания и дыхания. Остальные способы пока не доказаны.

Мясников также подчеркнул, что болезнь имеет расовое, гендерное и возрастное предпочтение. Чаще болеют чернокожее население США, выходцы из Латинской Америки и Азии, инфицированию наиболее подвержены мужчины. В группе риска люди пожилые люди, а также страдающие ожирением, диабетом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19.