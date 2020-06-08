Врач рассказала, можно ли делать прививки переболевшим коронавирусом детям

Врач отметила, что никаких ограничений на вакцинацию нет. Фото: pixabay

Врач отметила, что никаких ограничений на вакцинацию нет. Фото: pixabay

Детям, переболевшим коронавирусной инфекцией нового типа, можно делать прививки через 1–2 недели после выздоровления. Такое заявление сделала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина.

Она подчеркнула, что никаких ограничений на вакцинации нет. И добавила, что необходимо соблюдать те же рекомендации, что и после заболевания ОРВИ.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что обычно инфекция Covid-19 протекает у детей в легкой форме, поэтому применяются те же правила, что и при ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавирусной инфекции. Врач рассказал, что болезнь имеет расовое, гендерное и возрастное предпочтение.