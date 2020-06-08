Вандалам, пожарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, предъявлено обвинение

Вандалам, пожарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, предъявлено обвинение
Кронштадтский районный суд рассмотрит дело. Фото: pixabay.com

Прокуратура Кронштадтского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих горожан, которые жарили шашлык на Вечном огне.

По версии правоохранительных органов, трое жителей города Кронштадт 24 мая текущего года не нашли лучшего способа времяпрепровождения, чем пожарить шашлыки, используя в качестве костра пламя вечного огня. Преступники обвиняются в осквернении мест надмогильных сооружений по предварительному сговору.

Теперь уголовное дело по существу рассмотрит Кронштадтский районный суд и определит наказание для вандалов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одного из вандалов, участвовавших в приготовлении сосисок и зефира на Вечном огне, не стали арестовывать, хотя следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Отметим также, что фигурантам преступления изменили статью с вандализма на осквернение надмогильных сооружений.

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