Максим Сушинский прокомментировал обыски в автосалоне «Авангард»

Бывший хоккеист и глава омского хоккейного клуба «Авангард», а также владелец дилерского автомобильного центра «Авангард» в Петербурге прокомментировал обыски, прошедшие в салоне на Приморском шоссе сегодня, 9 июня.

В момент происшествия экс-участник петербургского СКА и бизнесмен находился в столице. Тем не менее, Сушинский подтвердил, что в «Авангарде» проходили следственные мероприятия, передает 78.ru. Предприниматель подчеркнул, что его дилерский центр продает много автомобилей юридическим лицам, но в этом нет никаких нарушений. Компания, по его словам, «чистая и «белая», поэтому Сушинский спокоен и готов сотрудничать с правоохранителями.

Бизнесмен также отметил, что на данный момент ни полицейские, ни следователи к нему не обращались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы заинтересовались «Авангардом» в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности.