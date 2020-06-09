Обещанная жителям Петербурга жара сменилась грозой и ливнем, прояснений не предвидится

Гроза не утихает уже почти час. Фото: Gazeta.SPb

Гроза не утихает уже почти час. Фото: Gazeta.SPb

Буквально вчера синоптики обещали петербуржцам едва ли не рекордную жару, но уже во вторник, 9 июня, в городе разразилась гроза и ливень, а температура воздуха резко опустилась.

На данный момент город накрыт грозовой тучей, за окном блещут молнии и гремит гром, похолодало с +28 до +20 градусов. По информации Северо-Западного УГМС, непогода сопровождается западным ветром, который дует со скоростью 3-7 метров в секунду.

В среду, 10 июня, существенных изменений в погоде не ожидается. Температура воздуха днем составит от +22 до +28, ночью, вероятнее всего, дождь продолжится и успокоится лишь к утру. В течение дня также возможны ливни и грозы. В четверг вновь ожидаются дожди и лишь к пятнице в городе установится солнечная погода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца рабочей недели жителей Северной столицы ждет непривычная жара, до +29 градусов.