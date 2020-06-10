Упавшее дерево повалило светофор и забор на перекрестке Детской улицы и Косой линии

Упавшее дерево повалило светофор и забор на перекрестке Детской улицы и Косой линии
Дерево упало на дорогу. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга рухнуло дерево. От упавшего зеленого насаждения пострадал светофор.

Инцидент произошел сегодня, 10 июня, на пересечении Детской улицы и Косой линии. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что на земле вместе с деревом оказались провода со светофором и ограда.

На место происшествия прибыли службы. Упавшее дерево не ограничило проезд транспортных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с пожарной машиной. На месте образовалась крупная пробка.

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