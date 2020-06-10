За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 49 человек

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 49 человек
Погибшим от коронавируса пациентам было от 34 до 97 лет. Фото: pixabay.com

В Комитете по здравоохранению Северной столицы за минувшие подтвердили смерть еще 49 жителей города, основной причиной которой стала коронавирусная инфекция.

В среду, 10 июня, в ведомстве заявили о 49 новых случаях смерти от коронавируса. Эти сведения подтвердили в Комиссии по анализу летальных исходов. Все пациенты скончались в промежуток конец мая-начало июня текущего года. Среди погибших было 27 мужчин и 22 женщины, все они имели различные хронические заболевания.

Отметим, что за последние сутки в Северной столице зафиксировали еще 313 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано почти 20 тысяч инфицированных коронавирусом. Скончалось за все время 482 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце июня в Петербург вернутся речные прогулки.

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За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались еще 49 человек