Анна Хилькевич поменяет имя младшей дочери

Анна Хилькевич поменяет имя младшей дочери
Хилькевич рассказала, почему приняла такое решение. Фото: https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Девочка якобы упорно просит называть ее Аней.

Об этом стало известно 10 июня. Обо всем актриса Анна Хилькевич рассказала в Instagram-аккаунте. Она отметила, что хочет поменять имя младшей дочери – теперь она будет не Марией, а Анной-Марией. Дело в том, что малышка просит называть ее Аней, а свое настоящее имя она принимать отказывается. Хилькевич отметила, что осталось дождаться, когда откроются ЗАГСы, чтобы внести изменения в свидетельство о рождении. Артистка призналась, что ей советовали назвать девочку Марианной.

«Было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!»

— шутливо заметила актриса.

Подписчики считают, что Хилькевич зря прислушалась к желаниям дочери – дети, мол, слишком быстро меняют решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Хилькевич пошутила о своей беременности. Актриса призналась, что ее тест с двумя полосками – всего лишь первоапрельская шутка.

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