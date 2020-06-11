В Петербурге начнут оказывать плановую медпомощь

Для начала свои двери откроют федеральные учреждения, чтобы к врачам могли обратиться все желающие.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что власти разработали дорожную карту по восстановлению плановой работы медицинских учреждений. Прежде всего свои двери откроют федеральные учреждения, затем – специализированные и многопрофильные. Отмечается, что с каждым днем эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавируса улучшается и как раз пора задумываться о восстановлении работы стационаров.

Беглов также отметил, что ему важно мнение граждан и он хотел бы узнать, какие ограничения в городе нужно снимать в первую очередь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве пациентов с коронавирусом лечат при помощи барокамер. Столичные медики применяют экспериментальную методику лечения коронавирусных пациентов: при помощи гипербарической оксигенации (ГБО).