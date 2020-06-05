В Москве пациентов с коронавирусом лечат при помощи барокамер

В Москве такой метод применяется, в том числе, для лечения воспалений, вирусных заболеваний, сахарного диабета, для реабилитации после сосудистых заболеваниях и инсультов. Фото: pixabay.com

В Москве такой метод применяется, в том числе, для лечения воспалений, вирусных заболеваний, сахарного диабета, для реабилитации после сосудистых заболеваниях и инсультов. Фото: pixabay.com

Столичные медики применяют экспериментальную методику лечения коронавирусных пациентов: при помощи гипербарической оксигенации (ГБО).

Этим занимаются специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, передают на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Метод ГБО основан на насыщении крови кислородом при помощи его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Врачи отмечают, что этот способ эффективнее доставляет кислород в кровь нежели маска или неинвазивная респираторная поддержка.

В некоторых столичных медучреждениях также прибегают к нормобарической оксигенации, когда кровь насыщается кислородом при нормальном давлении. Однако ГБО показывает себя значительно лучше, поскольку в организм поступает 100% кислорода. Эта процедура, в совокупности с медикаментозной и другими терапиями, позволит пациентам избежать перехода на ИВЛ.

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