Голосующим по поправкам к Конституции в Петербурге раздадут маски

В Петербурге избирателям, которые придут на голосование по поправкам к Конституции без средств индивидуальной защиты, выдадут маски и перчатки. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

«Будут обеспечены не только члены избирательных комиссий, но и те избиратели, которые придут без масок и перчаток», — сказал он в ходе заседания Координационного штаба при полпреде президента РФ по борьбе с распространением COVID-19 на территории СЗФО.

Средства индивидуальной защиты также выдадут волонтерам, наблюдателям и членам выездных бригад. Меры приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение растянуть его на несколько дней принято для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом на избирательных участках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Он будет содержать всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Россияне смогу выбрать вариант «да» или «нет».