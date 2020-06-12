В День России в Петербурге будет тепло и сухо

В День России в Санкт-Петербурге столбик термометра не поднимется выше 22 градусов. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня, 12 июня, погоду в городе будет определять скандинавский антициклон, наполненный холодными воздушными массами. Дождей в пятницу не ожидается.

На своей странице в Facebook Леус отметил, что в Северной столице будет переменная облачность.

На территории Ленобласти воздух прогреется от плюс 18 до 23 градусов. Ветер в регионе подует с северо-востока и разгонится от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург не будет ориентироваться на Москву при снятии ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.