В День России в Петербурге будет тепло и сухо

В День России в Петербурге будет тепло и сухо
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В День России в Санкт-Петербурге столбик термометра не поднимется выше 22 градусов. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня, 12 июня, погоду в городе будет определять скандинавский антициклон, наполненный холодными воздушными массами. Дождей в пятницу не ожидается.

На своей странице в Facebook Леус отметил, что в Северной столице будет переменная облачность.

На территории Ленобласти воздух прогреется от плюс 18 до 23 градусов. Ветер в регионе подует с северо-востока и разгонится от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург не будет ориентироваться на Москву при снятии ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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