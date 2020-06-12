Москвичи устремились в Петербург после выхода из режима ограничений

Москвичи устремились в Петербург после выхода из режима ограничений
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Санкт-Петербург вошел в первую десятку городов, которые жители Москвы планируют посетить после выхода из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, число бронирований билетов на внутренние авирейсы в российской столице подскочило на 64 процента.

Как сообщил сервис путешествий «Туту.ру», самыми популярными направлениями стали Симферополь, Анапа, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Северная столица оказалась на шестой строчке рейтинга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День России в городе на Неве будет тепло и сухо. Столбик термометра в пятницу поднимется до 22 градусов тепла, дождей не ожидается.

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Москвичи устремились в Петербург после выхода из режима ограничений
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